¡Quédate en casa! Disfruta del maratón de Sex and the city

Desde el lunes 13 al viernes 17 de abril, a partir de las 12:00 horas, el canal HBO Signature exhibirá todas las temporadas de Sex and the city. Creada por Darren Star, la serie se basa en el libro homónimo de Candace Bushnell.

Con una mirada sincera y divertida sobre el sexo y las relaciones contemporáneas, Sex and the city sigue, a lo largo de seis temporadas, la vida de la columnista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y de sus amigas Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon), mientras viven los altibajos del mundo de solteros en Nueva York.

Durante sus seis temporadas Sex and the city tuvo 54 nominaciones al Emmy Awards®, y ganó siete premios: dos a mejor elenco en serie de comedia, uno a mejor vestuario, mejor serie de comedia, mejor dirección en serie de comedia, mejor actriz en serie de comedia (Sarah Jessica Parker) y mejor actriz de reparto en serie de comedia (Cynthia Nixon). Además, tuvo 24 nominaciones al Globo de Oro®, habiendo ganado ocho de ellas, y la serie integró el listado de los “100 Best TV Shows off ALL-TIME” de la revista TIME.

Todas las temporadas de Sex and the city también están disponibles en HBO GO. Además recordemos que HBO ha abierto sus canales de manera gratuita en los sistemas de televisión de pago.

