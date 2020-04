Ella es Paola, la hija modelo de Adal Ramones que es toda una influencer e idéntica su padre

View this post on Instagram

Solo hacer el bien a los demás te convierte en un ser humano verdadero! Es muy fácil desear y hacer el bien, lo qué pasa es que nos han enseñado equivocadamente. Este 2020 es para mejorar en todos los aspectos, pero más en las cosas del corazón 🙌🏻❤️ Gracias a Dios por todo lo que me da, de su mano todo es bueno! #happynewyear #family #loveyourself #loveyou