América Fernández presume su figura en bikini durante la cuarentena

América Fernández, una de las hijas de Alejandro Fernández, impactó al hacer alarde de su figura en un bikini negro durante su opulenta cuarentena por Covid-19 en la playa.

Ella es América, la hija fashionista de Alejandro Fernández que presume su costosa ropa y viajes Tiene 22 años y es la consentida del cantante

La joven de 22 años, que ha compartido varias imágenes de su confinamiento lleno de lujos en redes sociales, sorprendió este domingo 12 de abril al subir una instantánea en Instagram donde posa con el sexy bañador de la marca Bright Swimwear mientras sostiene una lata de gaseosa.

En la postal, América además exhibió su belleza natural al retratarse sin una gota de maquillaje y recogió su cabello corto en una desenfadada cola baja para completar el look playero.

De igual forma, precisó en la publicación que el refresco era sin azúcar, demostrando que se preocupa por conservar su esbelto cuerpo en medio del aislamiento.

América Fernández expone su cuerpazo y le llueven halagos

El derroche de actitud y sensualidad de una de las hijas mayores de Alejandro Fernández enamoró a los usuarios de la red que no dejaron de alabar lo guapa que se veía y afirmaron que comparte muchos rasgos físicos con su famoso padre.

Una de las primeras en reaccionar fue su melliza, Camila Fernández, quien le expresó: “Cute” y le pidió públicamente que le enviara las fotos que le había tomado a ella.

“De veras que envidio esa hippie life Covid-19”, “Qué bonita, mi niña tienes la misma mirada que su papi, mi potrillo”, “¿Tendrás la foto completa?”, “¡Muy hermosa! Muy fitness”, “Cuerpazo descomunal hermosa mujer” y “Me encantan tus elegantes manos”, fueron algunas opiniones.

Otras impresiones fueron:

@andres.potro: “Un tesoro mexicano”

“Un tesoro mexicano” @carminavegaalonso: “Como sigas así vas a parecer la hermana pequeña”

“Como sigas así vas a parecer la hermana pequeña” @gersom.silva.07: “Hermosa y sensual”

“Hermosa y sensual” @solepalaciosrecatala_: “Bellísima estás. Cuerpazo”

Esta no es primera vez que América ha expuesto sus curvas en traje de baño durante la pandemia. El pasado 3 de abril, la fashionista encantó al publicar una selfie frente al espejo donde se retrató luciendo un bañador rojo mientras estaba de pie sobre la cama de su habitación.

“One little monkey jumping on the bed”, escribió.