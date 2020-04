Alfonso Herrera dará voz a los refugiados en Latinoamérica

View this post on Instagram

#Bolay 🐯 es la jaguar que acompaña a niñas y niños, sin importar de dónde vengan y durante la contingencia del #Covid19 no los dejará solos, pues el libro será distribuido por @acnur_unhcr_americas en albergues. ¡Feliz Día del Libro! #DiaMundialDelLibroInfantil #ConLosRefugiados #cuentanosuncuento @ateconquesoed @refugees