Bárbara de Regil contesta a quienes no dejan de criticarla: “Yo decido qué siento”

Hoy hace 1 mes 8 días estaba ahí 🌉 …. Pensando que valoraba lo que vivía … Estaba ahí viviendo a prisa … Estaba viviendo según yo Disfrutando cada segundo … hoy me doy cuenta que no … No estaba VIVIENDO REALMENTE ♥️ Hoy tiene 22 días que no salgo de mi Casa …. Que no abrazo a mis FansHermanas… 🥺 Que no veo a mi familia , que no doy mis clases … La serie 🎥 que iba hacer, la retrasaron etc . Esto nos tiene que enseñar TANTO ♥️ tanto como seres humanos … Tanto a ser mejores , Tanto a valorar a cuidar MÁS nuestro PLANETA 🌍 A cuidar más nuestro cuerpo , Lo que comemos 🍏 A cuidar nuestra VIDA ❗️ A las personas que nos rodean ♥️ Menos odio MÁS AMOR … No puedes salir de esto siendo la misma persona ♥️ Se la mejor versión de ti Y AHORA MÁS QUE NUNCA