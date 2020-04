Brian Wilson muestra los claroscuros de su paso por The Beach Boys

El libro Yo soy Brian Wilson… y tú no fue lanzado en su versión en español solamente en España en 2019; la versión electrónica llegó ese mismo año a México. Ahora ya está disponible en su formato físico para los seguidores de la agrupación estadounidense.

Brian Douglas Wilson es un músico, compositor y productor estadounidense y miembro fundador del grupo The Beach Boys. Actualmente tiene 77 años.

Dentro del grupo, además de actuar como vocalista, también desarrolló los roles de productor y arreglista.

La primera edición en español de Yo soy Brian Wilson… y tú no, ya está disponible en físico para México; además, en plataformas digitales. Es una lectura para entretenerse en estos días de quedarse en casa.

“Este libro de Brian Wilson, además de ser una obra escrita, invita a escuchar nuevamente los discos de The Beach Boys de la mano del libro, porque el autor está explicando el contexto y todas las anécdotas de cada canción; sin duda, es la oportunidad de escuchar, leer y reintrepretar la obra de los Beach Boys”, compartió Lizette Cisneros, coordinadora de editorial Malpaso.





Cofundador de The Beach Boys, Wilson compuso buena parte de la atemporal banda sonora del pop más lisérgico –y no solo apto para surferos– de los años sesenta.

“Brian reconoce que tiene un trastorno mental y una enfermedad, sin embargo, fue una época de mayor lucidez. La crisis le dio creatividad, pero a final de cuentas es el Brian Wilson humano, no el artista que salía sonriente en las fotos, sino con problemas físicos, mentales y emocionales”.

Yo soy Brian Wilson… y tú no llega como una alternativa para el ocio, tanto para aquellos que siguen a The Beach Boys y a los que no.

“Es un ejercicio de intimidad con sus seguidores, donde se permitió hablar por primera vez de sus problemas, como los abusos de su padre, la muerte de sus hermanos y los excesos de las drogas que lo llevaron a ser un genio creativo. Es muy sano para este confinamiento leer y escuchar álbumes de la agrupación estadounidense”.

Las claves

Libro electrónico. “Es un fenómeno de todas las editoriales. Estamos acostumbrados a leer en papel, de tener el libro como objeto, pero ahora las circunstancias nos han llevado a adquirir más libros electrónicos y la venta ha sido favorable”, compartió Lizette Cisneros, coordinadora de editorial Malpaso.

Legado. Brian Wilson transporta con sus letras desde el indolente vitalismo playero y mundo hippie a las oscuros momentos de un genio torturado.

Autobiografía. Las memorias de uno de los protagonistas de la historia musical resumidas en 340 páginas.

