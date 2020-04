Jennifer Lopez bailó con su ex pareja en presencia de Alex Rodriguez

Jennifer Lopez se reunió con uno de sus ex novios, pero por una buena causa. La cantante y Diddy volvieron a bailar juntos el domingo en una reunión virtual para el evento del rapero "The Team Love Dance-A-Thon".

Jennifer Lopez llamó al evento de recaudación de fondos lleno de baile en vivo desde la página de Instagram de Sean "Diddy" Combs, invitando a su prometido Alex Rodriguez. La actriz explicó que A-Rod, como es conocido el beisbolista, era un gran admirador del trabajo de Diddy, especialmente con el rapero Mase durante su colaboración en la década de 1990 con Bad Boy Records.

Jennifer Lopez y Diddy mostraron sus mejores pasos

Jennifer Lopez and Alex Rodriguez dancing with Diddy and the fam on Diddy’s live pic.twitter.com/Lr8heSXyxG — Edona (@EdonaGKrasniqi) April 12, 2020

"Puffy, tienes que saber esto, porque no creo que sepas esto. Este tipo aquí es tu mayor admirador de la era de Bad Boy", dijo López. "En cualquier fiesta que hagamos, cualquier cosa es como 'Pon a Puffy y Mase"".

"Aprecio el amor, A-Rod", dijo Diddy, quien tenía puesta una gorra de los Yankees. Colocó la canción "Been Around the World", vitoreó y bebió una cerveza mientras Lopez se levantaba para moverse. "Él me deja el baile a mí", dijo ella, antes de que Alex se pusiera de pie y bailara un poco.

J-Lo y Diddy fueron pareja desde 1999 a 2001. El evento recaudó dinero para el equipo sin fines de lucro Love and Direct Relief, dedicado a la ayuda humanitaria en la pandemia de coronavirus.

Otros invitados incluyeron a LeBron James (bebiendo una copa de vino mientras bailaban), Shaquille O'Neal, Snoop Dogg y Drake.

