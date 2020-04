Así luce Timothée Chalamet en el remake de Dune de Denis Villeneuve

Los grandes viajes a veces comienzan con un empujón. La novela de Dune de Frank Herbert arranca con Paul Atreides, el protagonista, abandonando la comodidad de su tierra natal para viajar al peligroso planeta minero conocido como Arrakis, donde le espera una vorágine de caos y muerte. Y la primera imagen de la nueva adaptación de Dune de Denis Villeneuve parece evocar ese momento.

Vanity Fair ha publicado el primer fotograma del remake de Dune que está llevando a cabo el director de La llegada y Blade Runner 2049, y en ella aparece el actor Timothée Chalamet, que interpreta a Atreides, dando la espalda a su planeta natal, Caladan, antes de embarcarse en la misión encomendada por su padre de supervisar las explotaciones mineras de la familia en Arrakis.

EXCLUSIVE: Timothée Chalamet is Paul Atreides.

Your first look at Denis Villeneuve’s #Dune adaptation has arrived: https://t.co/Mz3HeIuCX8

