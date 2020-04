El amor incondicional de Yolanda Andrade por Montserrat Oliver: El romance que perdió por Verónica Castro

View this post on Instagram

Yolanda Andrade en una entrevista, le pidió a la actriz Verónica Castro que regrese a la actuación, pues además la conductora aseguró que le gusta estar bien con todas las personas, pues “cada quien tiene su vida”, y ella es muy respetuosa respecto a ese tema. También dice ser la primera en decir y pedir a Verónica que regrese, pues al tener 53 años de carrera, al retirarse, según Yolanda, lo único que buscó Verónica, es que la gente la odiara. ¿Que opinas al respecto? #veronicacastro #yolandaandrade #verocastro #yolanda #yolandaamor #actuacion #actriz 📷: @vrocastroficial.arg ✍🏼: @angiie_rosan