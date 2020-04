50 años de Luis Miguel, emociones a favor y en contra

Futuro. Luis Miguel cumplirá 50 años este 19 de abril y a través de su carrera artística ha sido el propio héroe y villano de su camino en la música.

Riesgos. La mayoría de los entrevistados señalan que el artista debe renovarse y aceptar colaborar con otros artistas para llegar a un público más joven.

Competencia. Expertos y especialistas revelan que en la actualidad no hay un artista similar a Luis Miguel, que proyecte tantas emociones con su manera de interpretar.

Mitos. Luis Miguel sigue siendo inspiración para otros artistas. Él construye sus propios mitos: dejó caer su carrera pero el mismo la rescató.

Luis Miguel cumplirá 50 años este 19 de abril y como dice en su tema Mini amor: “Hoy. Me has llamado por fin. Mi teléfono habló. Diecinueve de abril. Mini amor para dos”, en la que exhibe que siempre ha sido un hombre en busca del verdadero amor, tanto en su vida personal como profesional.

Para muchos es el héroe y villano de su propia historia, pero gracias a su talento, a las ganas de cantar, de triunfar y subirse a un escenario, mantiene su estatus en la música.

Admirado por muchos y criticado por otros, el artista pareciera siempre alejado de todo tipo de comentarios, pero su personalidad no pasa desapercibida y aunque se ha abierto más a su público, aún tiene esa aura de misterio que suma los rumores para fortalecer sus mitos.

“Ha sido el bueno y el malo en todo este tiempo. Él mismo puso en riesgo su carrera, pero lo rescató y lo más importante es qué viene en el futuro. Luis Miguel tiene un talento que va más allá de cualquier edad y el truco será el renovar su música. En lo personal jamás pensaría que se metiera en ritmos nuevos, sino que buscara alternativas que conectaran con un público joven, hacer un disco de duetos o colaboraciones, no con artistas urbanos, sino mas jóvenes. Debe renovar su música, no en género, sino actualizar su repertorio”, señaló Juan Escalante promotor de espectáculos que trabajó durante algunos shows de Luis Miguel de 1993 a 1996.

Luis Miguel lleva a México por todo el mundo, eso es inspiración para otros artistas y seguidores en general.

A finales de año se viene el estreno de la segunda temporada de su serie y con ello más conciertos. El cantante ha demostrado que quiere construir su camino en solitario.

Las Voces. Artistas, empresarios y promotores

Juan Escalante, promotor de espectáculos

“Él tiene una trayectoria que nadie va a empañar, pero dependerá de él renovarse para seguir vigente. Es un artista que creció mucho, por algo es el mejor cantante de Hispanoamérica en la historia. Ya decía Frank Sinatra que su sucesor podría ser Luis Miguel. El éxito de Luis Miguel, es que sigue siendo Luis Miguel. Nos constaba que el tema de la desaparición de su mamá es un tema difícil para él y no se trataba tan abiertamente, porque el sufría por la ausencia de su familia. La gente que está alrededor de él es la que hace difícil todo, porque él es un hombre sencillo, tranquilo y que no busca problemas con nadie".





Publicidad





Carlos Bremer, empresario

“Lo único que nosotros hicimos en su momento fue poner las herramientas para que pudiera salir adelante, pero el que sacó la casta y destacó fue Luis Miguel. Él fue el que cantó, quien trabajó y lo hizo bastante bien. El talento no puede comprarse con dinero, eso es la mayor virtud de un artista como Luis Miguel”.

Isaac Hernández, bailarín

“Me ha pasado Luis Miguel por épocas. Cuando vivía en Filadelfia sacó el disco México en la piel y me hice fan, fan, fan, porque era cuando más necesitaba sentirme cerca de México. Es cuando más mexicano me he sentido en mi vida (risas) y era escuchando su música, era alegría y un orgullo ese sentimiento que me encantaba de él. Me tocó de hecho verlo en concierto en Atlantic City con el mariachi y ese disco. Tengo bonitos recuerdos de él, es un gran embajador, no lo conozco personalmente pero es un gran embajador mexicano en todo el mundo, porque en todo el mundo conocen a Luis Miguel como el Sol de México, eso es espectacular. Independientemente de lo que pienses como persona o sus decisiones su vida, etcétera, creo que el tipo de vida a la que ha sido expuesto y a la cantidad de trabajo a la que ha sido expuesto creo que ha tenido un impacto en su persona muy fuerte, desgaste pero yo siempre le voy a Luis Miguel se puede decir de esa manera. Siempre quiero que le vaya bien porque entiendo que ha dado su vida a esa profesión, porque tiene un talento extraordinario y nos ha llevado siempre con él… lo reitero siempre le voy a Luis Miguel.

Ana Cirré, cantante

"Luis Miguel es un caso muy excepcional, es un cantante excepcional y es un ser humano muy resiliente, porque no ha sido fácil su vida y al mismo tiempo ha sido una vida de gloria. Lo que si me hubiera gustado de Luis Miguel es una renovación, un arriesgue de su parte para salir un poco de esa área de confort y actualizarse. Que estuviera más conectado con él, ya no con el sistema o el qué dirán; además haciendo cosas que sorprendan y que se sorprenda a sí mismo. Independientemente de eso, es un clásico en la historia musical que debe de ser siempre cuidado y apoyado, por todo el legado que nos ha dejado".

Claudia de Icaza, escritora

“A Luis Miguel lo admiro, siempre lo admiraré porque es uno de los personajes del que yo hablo y para hacer un libro, créeme que me tiene que apasionar. Él sigue teniendo una voz extraordinaria, y sigue teniendo un presencia, pero sus problemas son otros. Lo que espero es que encuentre un productor y compositor que le brinden temas fregones para que nos siga sorprendiendo arriba del escenario.