Bárbara de Regil comparte nuevo filtro de Instagram inspirado en sus rutinas de ejercicios

View this post on Instagram

🍑 Pompa 🍑 En casa 🏡 4 Vueltas de 15 repeticiones cada uno … El video final hice 5 vueltas de 30 segundos cada una 😅 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 Ojo : 🍑💪🏻 Para lograr un crecimiento de masa muscular 🍑 debes saber que la Buena alimentación es CLAVE ‼️ Y los ladrillos 🧱 que construyen nuestros músculos 💪🏻🦵🏻🍑 son también las proteínas … Hay muchísimos alimentos con súper buena fuente de proteínas⤵️ Pollo , carne , huevos , atún , proteína en polvo …. también la avena , la fruta , la verdura , el arroz etc …. Come Sano 🌱 y si tienes más dudas acércate con un experto en Nutrición 👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️🧑🏼‍⚕️ ⬅️ Sin miedo ‼️ #workout #