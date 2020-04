Cinta mexicana de Jorge Cuchí celebra sus premios en el Festival de Toulouse

Jorge Cuchí nunca imaginó que su ópera prima 50 o dos ballenas se encuentran en la playa fuera a tener tan buen recibimiento en el 32 Rencontres Cinélatino de Toulouse, donde obtuvo dos de los mayores premios: El Premio Especial Ciné+ en Construcción y el Premio Films in Progress Toulouse.

“Me sorprendió y estoy contento de que la primera cosa que hago en cine tenga una respuesta tan favorable, no me lo imaginaba. Estaba contento por el hecho que de 205 películas estaba dentro de las seis que querían ver, porque es una especie de exhibición muy restringida sólo para distribuidores, productores y especialistas para ver que se está haciendo. Se escogieron seis y los mayores ganadores fuimos nosotros, así que me siento honrado”, señaló Jorge Cuchí a Publimetro.

Después de 25 años de carrera como publicista, con comerciales producidos para cine y televisión y una variedad de premios nacionales e internacionales para sus campañas, Jorge Cuchí decidió debutar como director y guionista de cine.







La convocatoria de Toulouse tendría que haberse celebrado el 26 y 27 de marzo, en el marco del Festival Cinélatino, Rencontres de Toulouse, pero dada la contingencia sanitaria actual por el coronavirus, se tuvo que adaptar y por este motivo se llevó a cabo, en versión virtual, asegurándose con ello el apoyo a las películas en construcción seleccionadas para esta edición.

“Creo que fue una decisión acertada del festival, porque las películas que entran a esa parte del festival son cintas en construcción y lo que se buscó es que la gente importante de la industria europea le de apoyo para que se terminen”.

El realizador mexicano compartió que la idea de hacer la cinta surgió en 2017.

“En 2017 salió la noticia de este juego de la ballena azul y era raro porque era entre el mundo real y la leyenda urbana. Conocí los supuestos 50 retos del juego y uno era tener una cita, ahí surgió la historia de amor”.

Añadió que la cinta generó diversos comentarios durante el festival como: “La manufactura, la actualidad del tema, la universalidad de la historia y el tratamiento de los personajes”.

Las claves

Historia. 50 o dos ballenas se encuentran en la playa narra la vida de Félix y Elisa, de 17 años, se conocen jugando el Juego de la Ballena Azul, se enamoran y deciden enfrentar juntos el último reto de éste juego: suicidarse.

Ópera prima. Es protagonizada por José Antonio Toledano y Karla Coronado; bajo el sello de Catatonia Cine.

Cine en construcción. Es una plataforma que apoya la producción de largometrajes contribuyendo a su finalización y distribución internacional, creada en el 2002 gracias a la colaboración conjunta del Festival de San Sebastián y Festival Cinélatino, Rencontres de Toulouse.

Estreno de la cinta

Jorge Cuchí señaló que espera que la cinta se estrene a principios de 2021.

"Estamos en los últimos detalles para terminar la cinta. nuestros planes eran de tenerla lista en mayo ya terminada, pero con la contingencia sanitaria se tuvo que posponer. Hay interés de parte de programadores de festivales en varios países, pero se estrenaría para el año que entra, si el coronavirus nos deja".