Consuelo Duval 'saca las garras' por Eugenio Derbez tras ataques

Eugenio Derbez fue duramente criticado en redes sociales por afirmar que en un hospital de Tijuana hacía falta equipo y materiales de protección para el personal médico. Por esta razón, su amiga y compañera Consuelo Duval publicó un mensaje en donde pide que dejen de ofender al comediante.

Todo comenzó cuando Eugenio Derbez publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde lee una carta que le envió un amigo que trabaja en un hospital de Tijuana, en la que menciona que deben usar sus propios recursos económicos para comparar equipo y material de protección para evitar contagios de coronavirus, lo cual causó controversia en redes sociales. "Lo que estamos utilizando son equipos comprados de nuestra propia bolsa (…) Estamos por entrara a la fase tres de la pandemia y las autoridades correspondientes no hacen nada", leyó Derbez.

Su mensaje causó polémica en redes sociales, pues diversos usuarios negaban que dicha información fuera cierta y otros afirmaban que eso sí estaba ocurriendo en los hospitales de México. Tras las duras críticas, la actriz y comediante Consuelo Duval defendió a Derbez y señaló que el comediante ha dado su vida por hacer felices a los mexicanos.

"¡NO ME LO TOQUEN! Por este Hombre saco las garras… Tengo más de 25 años de conocerlo!! ES MEXICANO! NO IMPORTA DONDE VIVA!! Ha dado su vida por hacernos felices con su trabajo, ha sacrificado a su propia familia por estar meses filmando o grabando para entretenernos con sus historias, lucha por el bienestar de los seres vivos, no tolera el maltrato ni l crueldad animal. Y ahora que el mundo está en una crisis y que en su país se están muriendo sus paisanos pide AYUDA para ellos y le tiran mierda??? Pues que clase de personas somos? Dónde está la empatía y el amor? Neta nos tenemos que callar cuando estamos viendo a seres sufrir y morir? GRACIAS EUGENIO DERBEZ!! @ederbez Por darle voz a quien no puede hablar!! Te amo! Te admiro y te bendigo amigo mío!", escribió.

