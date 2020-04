Odalys Ramírez regresa a los foros Televisa tras vencer al coronavirus

View this post on Instagram

Hoy mi segmento de espectáculos tuvo un toque muy familiar . Y es que así como informamos sobre las malas noticias y los contagios , también es importante celebrar las batallas ganadas ante este bicho , que nos ha guardado a todos en casa . Tomemos precauciones pero no tengamos miedo . Aplanemos esa curva , y más pronto que tarde , esta cuarentena será un obstáculo superado más . Todo mi amor para las personas que están pasando por momentos difíciles de salud , y síganle poniendo todo el empeño , por que de esto salimos . Volveremos a reír en reuniones , volveremos a apapacharnos y nos va a saber a gloria . Por ahora paciencia y abracemos las oportunidades que este aislamiento nos ha traído . #QuedateEnCasa