Christian Nodal se disculpó con Eduin Caz luego de asegurar que no colaboraría con Grupo Firme

Christian Nodal se disculpó con el vocalista del Grupo Firme, Eduin Caz, luego de asegurar a través de redes sociales que no grabaría un dueto con la agrupación pues no le gusta su música.

Tras ser blanco de duras críticas y mensajes de odio por sus declaraciones, el sonorense de 21 años decidió publicar un video en las historias de Instagram este martes 14 de abril donde pidió perdón a todas las personas que haya ofendido con sus opiniones.

"Hoy me levanté con algo nuevo para mí, un chingo de mensajes de odio, negativos y así y para ser sinceros no me gusta nada de eso", inició.

“Quiero aclarar y pedir perdón a todos los fans de otros artistas y a los artistas que se sintieron ofendidos. Ayer hice una actividad de qué tanta probabilidad había de duetos, de que yo hiciera algo y no pensé que iba a ofender a alguien”, confesó.

El intérprete de “No te contaron mal" admitió que era “muy crudo” para decir las cosas, pero su intención nunca fue lastimar a nadie.

"Soy muy crudo para decir, estoy muy güey para hablar, entonces, sinceramente, yo lo vi como desde el lado más personal como músico, yo siempre he hecho música que a mí me guste y he hecho duetos con artistas que a mí me gustan y ya entendí que hay maneras de decir las cosas o simplemente no decirlas”, destacó.

“No se trata ni de niveles, ni de fama, ni de hacer sentir más chiquito a otro artista ni a otra persona, ni tampoco que yo me sienta lo más grande del mundo, simplemente hablé de mis gustos personales", dijo. Además, reiteró que se justificó en privado con Caz.

“Ya me disculpé con el muchachito, con Eduin, porque sí vi que subió historias bien agüitado mi carnal, pero ya todo 'fine'. Los amo mucho, que tengan un bonito día”, concluyó.

Esto fue lo que Christian Nodal dijo sobre el Grupo Firme

La polémica se desató durante una dinámica que Nodal desarrolló a través de las stories de Instagram el lunes 13 de abril. El artista les pidió con sus seguidores que le hicieran preguntas y él respondería con honestidad qué tanta probabilidad había de que lo que cuestionaran ocurriera.

Una de las dudas que le manifestaron los usuarios fue sobre la posibilidad de que colaborara musicalmente con el Grupo Firme, algo a lo que cantante de regional mexicano contestó sin dudar: “Un cero por ciento”.

Su respuesta impresionó a sus admiradores que decidieron preguntarle si tenía algún roce con Caz, el líder de la banda.

"Ni al caso y al muchacho (Eduin Caz) no lo conozco ni tampoco sea que yo tenga problemas con otros artistas que dije que no iba a colaborar, más bien es que yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista y personalmente y con todo respeto, pues a mí no me gusta mucho su música", expresó Christian Nodal, avivando aún más la controversia.

El líder del Grupo Firme escuchó las fuertes palabras y respondió a las opiniones del cantante de "Adiós Amor" admitiendo que se sentía dolido pues lo admira.

"Al final de cuentas sé que no le importa y no ve mis historias pero está bien, a mí me gusta mucho como canta pero un cero por ciento casi me dijo que no, pero no me agüito, lo vamos a dejar seguir y todo bien", aseguró en un clip publicado también en las historias de Instagram.

“Bueno ya deje de llorar, sí me dolió, la neta sí me dolió, porque me gusta mucho como canta pero bueno, ya me sentí mal, saludo para todos”, finalizó.