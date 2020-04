Las desilusiones amorosas de Danna Paola: Estos son los famosos que han ocupado su corazón

View this post on Instagram

Primera página del libro, un camino amarillo por recorrer y sonreír… por vivir. No como ansias por el mañana, no escribí propósitos, ( ni tuve tiempo) pero tengo claro en la mente por donde quiero caminar y con quien, aprendí a volar con mis alas nuevas, que no soy la misma persona de ayer, volví a encontrarme en los restos de mi misma quebrándome una y otra vez, construí la armadura para crecer, busque mi individualidad sin perder a nadie, y aprendí a que el amor no lleva un “pero” tiene alas de libertad para expresarse en todos los sentidos, que el amor no se acaba solo se mueve de lugar, que está bien equivocarse, decir “no” y aprender a perdonar. El amor está en la decisión de cómo Amas y quieres, “sin azúcar” sin sobrevalorarlo, aceptándolo tal y como es, aceptándote tu, y siempre…siendo fiel a tu corazón. Recibo esta luna nueva llena de energía y sonriendo con vértigo, las emociones a flor de piel… mi vida dió un giro a 360 grados en este 1er capítulo del año, noticias inesperadas que me llenan de emoción, y volviendo a recordarme que “no soy buena para las despedidas “ volando hacia el mañana de esta nueva aventura. Hola 201∞