Eduardo Yáñez desmintió tener problemas de salud "estoy en casa sano y salvo"

Haciendo frente a varios rumores sobre su estado de salud, Eduardo Yáñez publicó un video por las redes sociales, y compartido por su cuenta Instagram, donde desmiente que se encuentre en condición crítica.

Hablando de manera sincera frente a la cámara, el actor comenta "Por otra parte, quiero comentar a todos los que están preocupados por mi salud que una vez más, todas estas revistas cuando no tienen nada que vender, inventan algo, hacen sus photoshops y están hablando de que mi salud es crítica y pues no, me encuentro muy bien acá en casa sano y salvo".