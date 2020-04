Video con Chespirito, su primera esposa y Florinda Meza vuelve a la polémica

Era el año de 1974, el elenco de El Chavo del 8 se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México para hacer un viaje de trabajo a Nicaragua.

Roberto Gómez Bolaños Chespirito, Horacio Gómez, Florinda Meza, Carlos Villagrán, Ramón Valdés y Edgar Vivar estaban documentando cuando se acerca el periodista Jaime Almeida de Televisa para entrevistarlos.

Pocas entrevistas hubo en los primeros años del exitoso programa de televisión, que muestren a los actores sin sus personajes.

El primero que habló fue Chespirito: “Vamos a Nicaragua” y presentó a todos los actores, al final agregó: “Nos acompañan mi esposa y la esposa de Horacio (hermano)”.

El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado se encontraba en su mayor apogeo y con la mayor audiencia en México y Centroamérica.

Hay que recordar que el primer episodio se transmitió el 20 de junio de 1971 y el último el 6 de enero de 1980.

El video generó una serie de comentarios centrados en el comentario de Chespirito de viajar con su esposa en aquel año y Florinda Meza, quien después se volvería su pareja hasta su muerte el 28 de noviembre de 2014.

El material fue publicado por Televisa a finales de febrero de este año, como rescate de su archivo.

Aniversario

El Chavo del 8 cumplirá 50 años del estreno de su primer capítulo en televisión en 2021.

Edgar Vivar, Florinda Meza, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves son los actores que aún mantienen vivo el legado de Chespirito.

Comentarios en redes sociales sobre el video

“De esos #TBT que te alegran el día cuando piensas que así como ellos, todos tenemos un futuro prometedor”

“A don ramon se le miraba la humildad solo en su cara cuando lo entrevistan, que descancen en paz los muertitos”.

“Los acompañan también mi esposa y la esposa de Horacio" Oh la ironía de la vida…”

“Yo no sabía que doña Florida no era su esposa en ese entonces osea que fue por pasar tanto tiempo talvez que naciera una relación entre ellos”.

“La esposa de Roberto Gómez Bolaños ni por la mente le pasaba en ese momento que Florinda Meza se le iba a ir arriba con su Chavo”.

“Lo acompañaba su esposa, Florinda fue la amante después dejo a su esposa por esta chimoltrufa”.

“Chespirito , llevaba de gira a las 2 mujeres a la esposa y a doña florinda”.

“Soy Nicaragüense, viviendo en Estados Unidos por 3 décadas , mi infancia estuvo El chavo del ocho y todo lo que chespirito con todos los actores y actrices que fueron quienes nos hicieron reír y lo hacen hasta el día de hoy , he visto esta entrevista muchas veces y siempre que la veo me llena de nostalgia, aprendimos a querer a todas estas personas , no importa quienes son y que hacían con sus vidas privadas , solo exsistian en lo que hacían para millones de personas , sin duda alguna jamás nadie logrará lo que ellos hicieron , marcaron con su humor y personajes a la humanidad”.

“Don Ramón fue la estrella de esta serie, la verdad sin el dudo que hubiera triunfado y perdurado en el tiempo”.