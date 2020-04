Fotos de adolescencia de Kimberly Loaiza sin cirugías ni maquillaje en las que parece otra persona

Kimberly Loaiza es una de las youtubers más populares del momento, con más de 22 millones de suscriptores en su canal y más de 17 millones de seguidores en Instagram.

En sus publicaciones, presume sus curvas en costosos looks que sus fans siempre intentan replicar en casa.

Además, la perfección siempre está presente en sus imágenes, mostrando un rostro maquillado de forma impecable. Muy pocas veces se deja ver al natural.

Pero la apariencia de Kimberly Loaiza en la adolescencia era muy diferente a la actual. Hoy con 22 años luce una figura curvilínea y sensual, con un rostro de facciones perfectas y cabello con extensiones, pero en esta imagen con 14 años su look era otro.

"Ya pasaron 8 años desde que subiste está foto, cuánto has crecido", comentó el usuario @edith_antequera.

Su cabello natural no es liso, como siempre lo muestra; es muy ondulado con rizos abundantes.

En su rostro también han habido cambios y sus seguidores se lo han hecho saber: "Me gustaba más tu nariz así, además aunque no digas ya sabemos que no solo tienes rinoplastia y un poquito más. Eras mi ejemplo a seguir, pero ya no. En mi corazón sigue esa Kim a la que amaba", escribió @nataliamelto.

En esta imagen estaba todavía en secundaria, era mucho más delgada y tenía una apariencia mucho más sencilla que la que luce en la actualidad.

Hoy en día, aunque es fanática de los atuendos urbanos, también ha demostrado que tiene mucha elegancia y looks espectaculares.

