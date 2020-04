José Eduardo Derbez devela si Victoria Ruffo se enfadó con Eugenio Derbez por broma sobre Omar Fayad

El actor Eugenio Derbez causó controversia recientemente al compartir una caricatura de su personaje “El diablito” sosteniendo un letrero que decía "Yo abracé a Omar Fayad", en clara referencia al contagio con coronavirus del actual esposo de su expareja Victoria Ruffo.

Un par de días después, la Reina de las telenovelas publicó una contundente frase que dejó a sus seguidores pensando que se trataba de una indirecta para el comediante ante la terrible broma.

Sin embargo, José Eduardo Derbez, el hijo de ambos, reveló en una reciente entrevista que su madre no se enojó por la broma y que fue él quien conversó con su papá al respecto.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la última broma de Eugenio Derbez?

Durante una conversación con el programa Venga la Alegría, el actor de 28 años fue cuestionado acerca de la última polémica entre sus padres y aprovechó para aclarar que la primera actriz no envió ninguna indirecta a su padre como muchos asumieron.

“Hay dos cosas que sí te aclaro, lo del mensaje que subió mi mamá, creo que algo de a palabras necias, una cosa así, no era para mi papá”, sostuvo.

Asimismo, el youtuber confesó que su progenitora no le dijo nada sobre la controversial imagen, pero él sí inquirió a su padre luego de ver la publicación.

“Mi mamá no me comentó nada de la foto de mi papá. Yo la vi y nada más le dije a mi papá: ‘¿así?, ¿cómo va?’, o sea ‘¿así nada más de huesos?’, y dijo ‘no, pues es que está chistoso’, y dije ‘bueno, está bien’. Yo siempre intento ver igual que mi papá el lado de la comedia, pero dije ‘a ver si mi sacrosanta madre no se molesta', pero no, para nada”, expresó.

Igualmente, reiteró que como la intérprete de "La madrastra" no reaccionó, él decidió guardar silencio también.

“Mi mamá no me comentó nada; yo tampoco se lo comenté porque (…), ¿qué tal que no la vio y yo se lo comento? Yo creo que de una u otra forma hay que verle el lado de comedia para pasar todo este tipo de situaciones tan fuertes”, concluyó el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Mira la entrevista completa aquí: