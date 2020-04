El Batman de hace 10 años pudo ser Joaquin Phoenix, pero la negativa de Warner Bros lo impidió

View this post on Instagram

Congrats Joaquin Phoenix #oscars2020 – Art By @bembiann_art – FOLLOW:@batman_o.f.f.i.c.i.a.l for more awesome content.🦇 . . ✴@batman_o.f.f.i.c.i.a.l ✴@batman_o.f.f.i.c.i.a.l ✴@batman_o.f.f.i.c.i.a.l . . #Batman #batmanvsuperman #Superman #Joker #dccomics #oscar #oscars #comics #darkknight #Nightwing #wonderwoman #justiceleague #joaquinphoenix #ww84 #trailer #brucewayne #heathledger #Titans #marvel #thanos #cartoon #thejoker #harleyquinn #dc #dcuniverse #art #bat #thebatman #robertpattinson