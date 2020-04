Jay de la Cueva anuncia su salida de Moderatto

Jay de la Cueva dio a conocer su salida definitiva de Moderatto luego de dos décadas de ser parte de la agrupación. El músico adelantó que desde el año pasado está preparando su nuevo disco como solista.

En entrevista para el programa Ventaneando, Jay de la Cueva quien personificaba a Bryan Amdeus en Moderatto señaló que ya había pensado en dejar la agrupación pero hasta ahora decidió concretarlo.

"Estoy terminando de escribir, estoy terminando de grabar y tengo varias cosas ahí. Fue difícil la decisión de hacerlo porque he tenido la idea de que el trabajo en equipo es increíble por eso siempre he tenido bandas, independientemente de que yo tome un camino con las bandas y tome las decisiones, siempre creo mucho en el bienestar común, en el trabajo en equipo, me hace muy feliz, entonces me costó trabajo decidir hacer un álbum solo cuando muchos amigos me decían '¿por qué no grabas algo tú ya solo?', mencionó Jay de la Cueva para el programa de espectáculos.

Jay de la Cueva también reveló que ahora formó un nuevo equipo con el que realizó su material discográfico.

"Mi padre es músico, entonces estuvo en bandas pero en la época en la que él estuvo en bandas los cantantes se fueron de solistas, entonces ahí había una cosa que tenía que resolver y finalmente armé un nuevo equipo. Empecé grabando este disco el año pasado en París, armé un grupo de músicos increíbles de muchísimas partes del mundo, continué grabando en Texas", explicó el músico de 42 años de edad.

Además indicó que Bryan Amadeus es un alter ego que disfruta pero ahora está enfocado en mostrar otra faceta de su música.

"Ahora estoy encontrando otra manera de contar, de hacer canciones, no me quiero quedar en hacer una caricatura de mí (…) Creo que tengo algo que contarle probablemente hasta un público que no me conoce y eso me emociona", dijo el también baterista de Fobia.

Jay de la Cueva ofrecerá un concierto este viernes 17 de abril a las 21:00 horas pro Facebook.

Jay de la Cueva deja Moderatto y se lanza como solista #LoVisteEnVentaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/bYLCgdHx77 — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 16, 2020

