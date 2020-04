La dieta de Maribel Guardia para tener su cuerpazo con 60 años

Maribel Guardia es la viva prueba de que un estilo de vida saludable, con ejercicio constante, son la clave de la juventud eterna.

En sus redes sociales siempre presume su cuerpazo con 60 años en ajustados atuendos y ahora, en cuarentena, se ha dejado ver en tops cortos y mini shorts, dejando atónitos a sus seguidores con su silueta.

Maribel Guardia muestra su abdomen plano mientras ejercita en su gimnasio casero A sus 60 años, Maribel se ve mejor que nunca

El pasado febrero, la actriz y cantante contó a Hoy parte de su secreto para mantenerse en forma y con su peso controlado.

Reconoció que le encanta comer y que es uno de los placeres de la vida que más disfruta, pero a la vez es afortunada porque le gustan muchas cosas saludables como las ensaladas y el salmón. Aunque confesó que su gran debilidad son los postres.

Maribel Guardia, quien ya es abuela, hizo énfasis en que no podemos pasarnos la vida queriendo ser perfectas: "Hay que disfrutar la vida, claro, llevar una vida sana pero echarte tu postrecito".

Así es la dieta diaria de Maribel Guardia

En su alimentación diaria incluye alimentos muy saludables como la avena y la leche de almendras. Los huevos tampoco faltan.

"Ahorita desayuno un jugo de limón con un poquito de bicarbonato. Es anticancerígeno, es bueno para el estómago (…) Luego me gusta la avena, estaba comiendo mucho huevo y tarde o temprano afecta el colesterol (…) yo tomo la avena con leche de almendras o leche de coco y me llena mucho, me satisface. A veces le pongo sus pasitas y es muy sano", detalló la artista.

Antes de desayunar suele tomar también agua con linaza para mejorar la digestión y empezar el día con energía.

Maribel Guardia se defiende luego de ser llamada "vieja" en las redes sociales A sus 60 años, Maribel Guardia se ve mejor que nunca

"Está bien que te cuides pero tienes que también tener espacios de darte una libertad (…)", pero con cautela y retomando la comida saludable, afirma la Miss Costa Rica.

Siempre debes tener un control de tu peso para detectar cuándo ya has subido más de la cuenta: "Yo nunca he subido más de 3 kilos, siempre he tenido un pantalón de cuando tenía 15 años que me tiene que cerrar, si no me cierra ese pantalón, inmediatamente la dieta", confesó en otra entrevista que concedió a Hoy en 2019.

Los consejos de Maribel Guardia para verte siempre hermosa

– "Lo importante no es que te veas más joven, sino ser una digna representante de tu edad".

– Usa cremas humectantes por la noche y, en el día, le gusta aplicarse sueros nutritivos.

– Siempre se desmaquilla por la noche, la rutina de limpieza es indispensable.

– Le encanta hacer abdominales. "Cuatro veces a la semana, hago 400".

Te recomendamos en video: