Graban a Omar Chaparro mirando a otra mujer y la reacción de su esposa cuando lo captó

El actor Omar Chaparro fue grabado por su hijo Omar Emiliano mientras observaba embelesado un video de otra mujer haciendo ejercicios sin notar que su esposa, Lucía, lo estaba vigilando.

En las imágenes, compartidas en sus redes sociales, Chaparro se encontraba cerca de la piscina de su casa admirando la belleza de una instructora fitness desde su teléfono y, pensando que estaba solo, aprovechó para enfocar su tonificada retaguardia.

Sin embargo, su esposa estaba detrás de él dedicándole una mirada fulminante y gestos de reprobación. Lamentablemente, para cuando el artista finalmente notó que los ojos de su mujer estaban sobre él, era demasiado tarde y no pudo evitar espantarse.

“Me siento traicionado por mi propio hijo que me grabó y editó el video. Creo que ya estoy muerto y no me han avisado”, escribió en la descripción del divertido audiovisual creado para la aplicación del momento, TikTok, y divulgado en Instagram.

Usuarios llaman "hombre muerto" a Omar Chaparro

Los internautas quedaron fascinados con la broma ideada por el comediante y su familia mientras viven sus días en cuarentena y aseguraron que logró sacarles una sonrisa en medio de estos tiempos difíciles.

Igualmente, aprovecharon para advertirle que su presentimiento no está equivocado y ya es “hombre muerto”.

“Este hombre ya está muerto, nomas no le han avisado”, expresó Raul Molinar "El Pelón". A este señalamiento, el actor de "Como caído del cielo" contestó: “Exacto”.

Otro usuario pidió: “Un minuto de silencio por nuestros soldados caídos en acción”. Mientras, un tercero agradeció: “Como siempre, me haces reír. Aunque esté en un mal momento, me haces el día. Gracias”.

Incluso la modelo de las imágenes, Senada Greca, reaccionó con un comentario donde etiquetó a Lucy.

“Jajaja @lucychaparroo no es un rompe hogares, lo prometo, pero podría ser el comienzo de una buena telenovela”, le escribió la entrenadora fitness.

“Para que se les quite a los hombres estar viendo cosas que no deben”, “Yo hago lo mismo que tú, Omar”, “Hombre muerto. Repito hombre MUERTO” y “Del coronavirus todavía tienes esperanza de salvarte pero de tu esposa no te salvas ni con el viento de 'La rosa de Guadalupe”, fueron otras impresiones.

