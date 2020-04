De tierna niña a sensual mujer: así ha sido la sorprendente transformación de Belinda

Desde muy pequeña, Belinda cautivó al público mexicano por ser una tierna niña que desbordaba talento en la actuación. Con el pasar de loa años, la transformación de la artista sorprendió a sus fanáticos y hoy es una mujer que se roba las miradas.

Belinda Peregrín nació el 15 de agosto de 1989 en Madrid, España, pero se trasladó a México junto a su familia cuando tenía tan solo 4 años de edad.

El mundo de la actuación y las artes siempre fue una meta para ella, por lo que comenzó a actuar cuando tenía solo 10 años y no tardó mucho para convertirse en una figura destacada.

A post shared by Tlnovelas (@tlnovelas_tv) on Dec 4, 2019 at 1:51pm PST

En las pantallas de la televisión mexicana, la ternura de la artista cautivó a los espectadores y no tardó mucho para dar pasos más grandes como iniciar en el mundo de la música.

A post shared by Telenovelamartinriccaybelinda (@telenovelamartinriccaybelinda) on Apr 18, 2020 at 2:32am PDT

Cuando tenía 13 años lanzó su álbum debut, titulado “Belinda” que la llevó a convertirse en un ícono de la industria pop latina.

A post shared by nowBELINDA (@nowbelinda) on Apr 17, 2020 at 10:15pm PDT

A post shared by nowBELINDA (@nowbelinda) on Apr 6, 2020 at 1:14pm PDT

Desde entonces, su carrera musical ha ido en ascenso y fue la ídolo de miles de adolescentes, incluso, tuvo una participación especial en la película de Disney “The Cheetah Girls 2”.

Omg the way Belinda had her foot on the Cheetah Girls necks after this performance pic.twitter.com/HwB3M6sLko

— Diego (@diegovelasco_j) April 17, 2020