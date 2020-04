Concierto en casa llega este domingo con J Balvin, Laura Pausini y Alejandro Sanz

View this post on Instagram

Todos tus artistas favoritos están listos para celebrar contigo este domingo, y la fiesta empieza en la pantalla de tu televisor. Ya viene nuestro #ConciertoEnCasa y queremos que disfrutes cada segundo junto a nosotros. #QuédateEnCasa, refréscate con una rica CocaCola y nos vemos este 19 de abril a las 7:00pm CO/VE y 7:20pm MX/GUA/CHI/ARG por #TelemundoInternacional. ¡Qué no pare la fiesta! 🎶🔥