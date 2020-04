Guillermo del Toro convoca a cineastas para charlar online

Guillermo del Toro ha confesado que las redes sociales no son algo que domina al 100% pero cuando comparte un mensaje o imagen inquieta y alborota a sus casi dos millones de seguidores en Twitter, que es donde está más activo.

El cineasta tapatío vive como todo el mundo la suspensión de actividades debido al Coronavirus y desde su residencia ya planea una serie de actividades desde su trinchera: el cine.

"Mañana (lunes 20) a las 12 del mediodía, comenzaré un hilo con algunos amigos cineastas sobre lo que están haciendo, leyendo, escuchando o mirando durante estos momentos. Cualquier persona interesada, únase a nosotros por un tiempo. La única regla: seguir hablando de nuestras películas al mínimo", compartió el realizador mexicano.

1/2 TOMORROW (Monday 20th) at 12 noon EST, I will start a thread with a few filmmaker friends about what they are doing, reading, listening to or watching during these times- Anyone interested, join us for a while. Only rule: keep talking about our films to a minimum.

— Guillermo del Toro (@RealGDT) April 19, 2020