Así lucía Maribel Guardia cuando participó en el Miss Universo con 19 años

Aunque Maribel Guardia sea de corazón tan mexicana como todos, la actriz y cantante de 60 años nació en Costa Rica y los primeros pasos en el mundo del modelaje y el espectáculo los dio en su país natal.

En Costa Rica ganó el concurso nacional de belleza, deslumbrando al jurado no solo con sus rasgos sino con su inteligencia y su capacidad para dominar el escenario con la mayor seguridad y serenidad posibles.

Este certamen le dio la oportunidad de dar el salto que cambiaría su vida para siempre: la de participar en el Miss Universo 1978 realizado en Acapulco, uno de los paraísos de México.

Sin embargo, Maribel no se creía la más preciosa: "Yo me sentía fea, cuando gané Miss Costa Rica no lo podía creer (…) Ese año del Miss Costa Rica no habían patrocinadores, entonces la gente anunciaba a las muchachas que veían bonitas a un canal de televisión", contó a Suelta La Sopa.