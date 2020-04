Yolanda Ventura comparte sus pasiones y proyectos

Yolanda Ventura comenzó su carrera artística a los 7 años. Los escenarios se volvieron su casa desde entonces y cuándo le preguntan si se dedicaría a otra cosa sólo responde con una sonrisa.

“No tengo ni idea de hacer otra profesión, como trabajo en esto desde los 7 años como que tampoco tengo muchas opciones [risas]. Afortunadamente he podido vivir de mi trabajo, que no es fácil, porque estás lidiando todo el tiempo con la incertidumbre”, comentó Yolanda Aventura a Publimetro.

La actriz y cantante vive en casa la cuarentena, pero a pesar de estar alejadas de los escenarios quiere llevar el teatro a la gente para hacer más llevadero el tiempo libre.

“Me gusta hacer cosas en la calle, porque hago ejercicio, yoga y tomo clases de canto. Me gusta ir al teatro y cine, así que estoy tratando de disfrutar esto lo más posible pero me considero afortunada de que mi familia esté bien”.

Teatro gratuito en línea

Yolanda Aventura se suma a llevar el teatro a casa con el monólogo La realidad de Pitzi, que presentó en La Teatrería en 2016.



“Este monólogo se estreno hace unos años en La Teatrería, pero si creo que las cosas no pasan por coincidencia, siento que las cosas suceden por algo, porque yo no sabía que se había grabado el monólogo. La obra me parece muy a doc, no porque tenga algo que ver con el tema del encierro, ni mucho menos, sino porque nos enseña como una persona que vive una realidad muy difícil, la enfrenta con mucha fortaleza y sentido del humor, eso nos viene muy bien para alejarnos de la queja y de la angustia en estos momentos”.

Presentaría cinta en el FICG

La actriz radicada en México estaría en el estreno de El club de los idealistas dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que se realizaría en marzo y tuvo que posponerse ante el coronavirus, pero aún no tiene nueva fecha.

En la cinta dirigida por Marcelo Tobar, Yolanda Aventura hace el papel de Elena.

“La hice a finales de 2018 y se presentaba en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, lo cual se canceló y el estreno comercial fue trasladado para julio, pero no sabemos qué va a pasar. Mi papel de Elena es alegre, imprudente, divertida y mitómana, es un personaje donde recae la comedia de la cinta”.

Las claves en su carrera

Actuación. Ha participado en más de una veintena de proyectos televisivos entre los cuales destacan Corazón salvaje, Vivan los niños y Cuando me enamoro.

Teatro. “Soy la fan número uno del teatro como espectadora y actriz, porque creo que es magia. Ojalá esto (cuarentena) nos dé la oportunidad de hacer florecer el teatro, porque nuestro teatro está en un momento muy difícil, porque la gente ya no estaba saliendo al teatro de manera tan seguida y las temporadas cada vez duran menos”.

¿Qué pasó con la Gira Pop & Rock?

Yolanda Aventura compartió que pasará con la Gira Pop & Rock con varios bandas de los ochenta.

“Esa gira de alguna manera ya estaba parada, donde sólo hicimos dos shows: uno en Monterrey y Guadalajara. Estaba increíble el espectáculo y duraba tres horas. Estaba Chamos, Ilse, Ivonne, Fandango, MDO, Diego Schoening y Parchís… todos los ochenta. Era un show excesivamente costoso porque la mayoría de los integrantes vivían fuera del país. Así que para que fuera viable tenía que presentarse en lugares donde cabía mucha gente, porque puede ser muy lindo pero nos salían las cuentas, ¿no? Era un proyecto muy ambicioso y lindo, además era fantástico estar con mis compañeros, pero no vieron la viabilidad del proyecto y ahora quieren hacerlo más chiquito… Ya se verá si se retoma el proyecto”.

¿Dónde ver el monólogo La Realidad de Pitzi?

El monólogo La realidad de Pitzi ya está en el canal de YouTube Anda Yolanda.

