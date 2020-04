Chayanne es como los buenos vinos: Las fotos que recuerdan que tiene el secreto de la eterna juventud

View this post on Instagram

En este día tan especial ,disfrútala y dale todo el cariño, y si no la podemos ver fisicamente, lo importante es, que esta siempre en nuestro corazón! ❤️ Y poder decir "Gracias" por todo lo que me diste, amor, consejos, sonrisas y mucho más…🙏🏼🙏🏼🙏🏼 ¡Feliz día de las madres! 💐#happymothersday #felizdiadelasmadres #mama #amorincondicional