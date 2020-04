Guillermo del Toro se acerca a sus seguidores durante la cuarentena

Como suele pasar con Guillermo del Toro… lo que promete, lo cumple. El cineasta mexicano realizó una interacción breve pero con detalles de lo que están haciendo algunos cineastas durante este tiempo de aislamiento social debido a la pandemia del coronavirus.

El realizador tuvo una gran respuesta, pero poco tiempo para responder todas las preguntas que le hicieron a través de su cuenta oficla en Twitter, donde tiene casi dos millones de seguidores.

Del toro se sentó frente a su computadora para revelar algunas cosas durante su pausa en los rodajes.

“Ha sido un ejercicio extraño: ayudar a amigos en el exterior o crear estrategias para ayudar a otros en un momento extraño. Ha sido un momento importante estado adentro por más de un mes. Autoimpuesto. He salido sólo para necesidades primarias: alimentos, suministros, etc. Y he estado mirando y releyendo principalmente. Pero, como la mayoría de la gente, imagino que quería leer, aprender o comunicarme de una manera que valiera la pena”, fue el primero comentario que escribió el cineasta.

A través de hilos conductores se realizó la conversación virtual que se centró en preguntas como: ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Y cuántos días llevas dentro?

“De todas las cosas extrañas, leer poesía ha ayudado, porque parte del mundo está contenido en esas palabras. Estoy releyendo The devils of loudon de Aldous Huxley, que sugiero completamente a cualquiera que quiera abordarla. Es increíblemente pertinente a lo que estamos pasando y cómo se puede destruir la autonomía en tiempos de crisis”.

In Mexico we have Juan Rulfo. His output was not abundant but his prose is (IMO) the most powerful ever written in my language. Its music- a symphony that expresses our very essence and it is, I believe, almost impossible to translate or adapt. THE DEVIL'S BACKBONE was my try

— Guillermo del Toro (@RealGDT) April 20, 2020