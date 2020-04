Leonor y Sofía: Las royals adolescentes que heredaron el buen gusto por la moda que su madre la reina Letizia

View this post on Instagram

Premi Princesa de Girona: dalle 18.30 al via la vera e propria consegna dei premi a scienziati, ricercatori e artisti spagnoli. La principessa Leonor, deliziosa in rosso, ha tenuto un discorso cominciato in castigliano, proseguito in inglese e arabo, concluso in perfetto catalano. Un messaggio forte rafforzato dalle parole di Leonor che ha detto di avere nel cuore la Catalogna. La Regina Letizia ha indossato uno smoking di Pertegaz. Re Felipe VI orgoglioso e sempre accanto alla sua bambina. Leonor molto in gamba e disinvolta. Le due sorelle ci riserveranno belle sorprese secondo me!