Mamá de Danna Paola es tan joven que ¡parece su hermana!

Ésta mujer no merece solo este día de festejo, celebro cada respiro de su existencia todos los días! Y le doy gracias a la vida que me haya dado a la mejor mamá del mundo, mi orgullo y el motor de mis días… Felicidades hoy y siempre en este día tan especial y gracias por llenarme de Amor siempre !!! Te Amo MAMÁ!! 🌸💓 #happymothersday 📸 @fotomau