El rojo, el color preferido de la reina Letizia con el que deslumbra en sus outfits

🌍 LETIZIA 🌍 . ✨Are any of these your country? ¿Tu país es alguno de los siguientes? . ❤️🔥Her Majesty Queen Letizia of Spain visiting some countries. Su Majestad la Reina doña Letizia de España visitando diferentes países: 🇳🇱 Netherlands-Países Bajos: meeting with King Willem Alexander and Queen Máxima in The Hague. Encuentro con los Reyes Guillermo Alejandro y Máxima en La Haya. 🇵🇹 Portugal: II Iberoamerican Congress on Rare Diseases in Moita. II Congreso Iberoamericano de Enfermedades Raras en Moita. 🇮🇹 Italy-Italia: FAO International Conference in Rome. Conferencia internacional de la FAO en Roma. 🇭🇳 Honduras: received by First Lady Ana García. Recibida por la Primera Dama Ana García. 🇩🇴 Dominican Republic-República Dominicana: visiting a banana plantation in Azua. Visitando una plantación de banana en Azua. 🇸🇳 Senegal: visiting Cervantes Instutute in Dakar. Visitando el Instituto cervantes en Dakar. 🇲🇽 Mexico-México: visiting San Ildefonso School. Visitando el Colegio San Idelfonso. 🇺🇲 USA-EEUU: visiting Governor's Palace in San Antonio. Visitando el Palacio del Gobernador en San Antonio. 🇨🇺 Cuba: gala dinner hosted by President Díaz-Canel in Havana. Cena de gala ofrecida por el Presidente Díaz-Canel en La Habana. 🇩🇪Germany-Alemania: opening an exhibition in Dusseldorf. Inaugurando una exposición en Dusseldorf. 🇰🇷 South Korea-Corea del Sur: meeting with First Lady Kim Jung Sook. Encuentro con la Primera Dama Kim Jung Sook. 🇬🇧 United Kingdom-Reino Unido: visiting Oxford along with Prince Andrew. Visitando Oxford junto al Príncipe Andrés. 🇧🇪Belgium-Bélgica: meeting with King Philippe and Queen Mathilde in Brussels. Encuentro con los Reyes Felipe y Matilde en Bruselas. 🇯🇵Japan-Japón: meeting with Emperor Akihito and Empress Michiko in Tokyo. Encuentro con los Emperadores Akihito y Michiko en Tokio. 🇲🇦 Morocco-Marruecos: meeting with the Spanish community in Rabat. Encuentro con la colectividad española en Rabat. . #QueenLetizia #ReinaLetizia