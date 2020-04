Andrés García reveló que sigue distanciado de Luis Miguel tras pelea

Andrés García develó cómo se encuentra su relación con el cantante Luis Miguel luego de que ambos sostuvieran una disputa hace un par de años que los alejó.

En una reciente entrevista para el programa De primera mano, el actor de 78 años confesó que sigue distanciado del “Sol de México” y que incluso decidió no felicitarlo por su llegada a los 50 años el pasado domingo 19 de abril.

“No (lo felicité) porque tuvimos un raspón ahí, hace como un año o dos, precisamente creo que por un cumpleaños que yo me molesté. Entonces ya no se comunica conmigo, pero le deseo lo mejor”, expresó a través de un contacto telefónico desde Acapulco.

García, quien brindó todo su apoyo e influencia a Luis Miguel para impulsar su carrera musical cuando solo era un pequeño, recordó que entre ambos se había forjado una entrañable amistad y se tenían un cariño como padre e hijo.

“Hubo una relación sobre todo con él y con toda su familia, una relación casi de padre e hijo, pero así es la vida”, agregó.

Asimismo, destacó que a pesar de que el especial vínculo entre ambos continúa deteriorándose, solo puede celebrar sus éxitos y desearle lo mejor.

“Me da gusto que esté trabajando otra vez, me da gusto que ya solucionó algunos de sus problemas y le deseo de todo corazón que le vaya bien”, destacó.

Por último, le cuestionaron si sería capaz de buscar a LuisMi para reparar el daño en la relación, a lo que contestó tajantemente que no.

“Yo no soy así, si llegara a él necesitarme yo lo ayudaría, si se deja ayudar”, concluyó.

El fuerte reclamo de Andrés García a Luis Miguel

El pasado mes de enero, el nacido en República Dominicana reclamó fuertemente al intérprete de "Cuando calienta el sol" por el trato le había dado los últimos años y le recordó que la fama que ha alcanzado ha sido gracias a él.

“Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono con un tercero. No cabr*n, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero", expresó la celebridad en una entrevista a Ventaneando.

Asimismo, la celebridad, quien primero fue amigo de Luis Rey, sostuvo: “Hay que separar su talento de su comportamiento, canta precioso y deseo que le vaya lo mejor posible y le va a ir bien”.