Chumel Torres bromea sobre médico muerto por coronavirus; IMSS le responde

El comediante y presentador Chumel Torrres difundió en redes sociales una fotografía de un supuesto doctor fallecido por Covid-19, en Jalapa, Veracruz.

A través de su cuenta personal de Twitter, Chumel pidió “una oración por el héroe” que supuestamente perdió la vida en su lucha contra el coronavirus.

“Es el Dr. Luis Ángel Acevedo, especialista en Neumonología, quien el día de hoy se dio a conocer su fallecimiento después de contagiarse de Covid-19, tras su lucha imparable contra el mismo”, se lee en la publicación.

Cada RT es una oración por este héroe. pic.twitter.com/KXbODE0rST — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) April 22, 2020

En la imagen que ilustra el mensaje, se ve la imagen del cantante Valentín Elizalde en blanco y negro, quien fue asesinado el 25 de noviembre de 2006.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar, pues mientras algunos rieron del meme, otros mostraron indignación debido a la falta de información.

"No causa gracia, en primera por que no todos saben quien era Valentín Elizalde y en segunda, por que hay médicos y personal de salud que están muriendo por este virus. Soy sarcástica, de humor negro y no tengo piel delgadita, pero esto no es humor negro, ni a gris llega", le escribieron.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) desmintió dicha información e hizo un llamado a la población a no compartir fake news e hizo énfasis en la supuesta muerte del médico compartido por el youtuber.

"Compartir información falsa sobre la muerte de médicos representa una ofensa para el personal de salud que enfrenta día a día la pandemia del COVID-19. #MéxicoUnido #QuédateEnCasa #UnidosSaldremosAdelante".

La institución médica le respondió al comediante. / Twitter IMSS

