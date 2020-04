Gabriel Soto baila en Tik Tok y usuarios lo llaman “abuelo”

El actor mexicano Gabriel Soto causó furor este miércoles 22 de abril al publicar un video en Tik Tok donde presume su tonificado cuerpo y sus mejores pasos de baile al ritmo de Toosie Slide, una de las últimas canciones de Drake.

El intérprete de 45 años se unió a la ola de famosos que están usando esta red social durante la cuarentena y para iniciar aceptó el reto de imitar la coreografía del popular tema, un desafío que ya han completado artistas como Justin Bieber.

VIDEO: Irina Baeva y Gabriel Soto impactan al grabarse con poca ropa La pareja se encuentra en Acapulco

“Pues ya que, en esta cuarentena me uno a los tik tokeros. No soy el mejor bailarín pero cómo me divertí. #hatersdejenseir”, escribió la estrella en la descripción del video que también compartió en Instagram.

En las imágenes, se puede ver a Soto vistiendo un par de shorts negros mientras se menea desde una soleada playa donde pasa su confinamiento.

Usuarios llaman “ridículo” y “abuelo” a Gabriel Soto

Los internautas no tardaron en manifestar su opinión acerca del baile de Gabriel, a quien calificaron como “viejo” y “rídiculo” en la plataforma social.

“Igual de ridículo como cuando se lanzó de cantante”, escribió una internauta sobre el clip compartido en la cuenta de Suelta la Sopa. Otro señaló: “¡Qué lindo el abuelito!”. Mientras, un tercero señaló: “Antes me gustaba, desde que permitió que ofendieran a su ex, ya no”.

Otras reacciones fueron:

@zulemalazo1980: “Parece que le están picando las hormigas”

“Parece que le están picando las hormigas” @pelonramirez2018: “Te manda saludos el Güero Castro”

“Te manda saludos el Güero Castro” @rosaarriaga1962: “Ya está viejito”

“Ya está viejito” @amer.ica117: “El tipo está rico la verdad, con razón la disputa entre las damas”

Por otro lado, a pesar de tener limitados los comentarios en sus publicaciones, el ex de Geraldine Bazán permitió algunas interacciones al post publicado en su perfil que fueron todas positivas.

Entre estas impresiones se destacó su novia, Irina Baeva, quien le expresó: "Esooo, mi tik toker”.