Jennifer Lopez presume su físico en un sostén de encajes en el cumpleaños de Elle y frente a la ex esposa de Alex Rodríguez

View this post on Instagram

So Cute 😍 She are too beautiful!! 💗 @jlo . . #Jlo #JenniferLopez #WorldOfDance #Hustlers #Jloxlnglot #QuayxJLo #JloxNiyamasol #Arod #JLoItsMyParty #AlexRodriguez #Allihavefinal15 #BailaConmigo #ItsMyPartyTOUR #JloTrueLove