Tania Ruiz impacta al mostrarse sin maquillaje

Que todo el Amor que das siempre encuentre mil formas de regresar a ti ♥️♥️♥️. Nacimos para crear un mundo 🌍 ! El ayudar a alguien más ,igual no hace q cambies el mundo entero. Pero si puedes cambiar el mundo de una persona para bien 👍. Si quieres ser alguien empieza por ser tu mismo🙏🏻. Gánate ese respeto de no estar cumpliendo expectativas, ni tratando de quedar bien con todo el mundo. Que es eso? En verdad te importa mucho el que dirán? Sé auténtico💪! No vienes a complacer a nadie 🙉! Ni a quedar bien con nadie! Y si tratas de complacer a todo el mundo déjame decirte que es la manera fácil de no complacer a nadie. Si vas a cambiar hazlo por ti y no por nadie😊😊😊😊. Lo más más importante: La boca de quien te juzga jamás será más grande que la Gracias de Dios que te respalda🙌🏻.