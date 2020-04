Dulce María explora su lado más personal e íntimo

Dulce María aprovecha este momento de aislamiento y pausa en las grabaciones de la serie Falsa identidad de Telemundo, para enfocar su energía en un nuevo disco titulado Origen.

La cantante ha lanzado los sencillos Más tuya que mía y Te daría todo que compuso mientras estaba en RBD y ahora las retoma con nuevas versiones.



¿Pareciera que Origen es un proyecto muy personal?

— ¡Sí! Creo que es mi proyecto más personal e íntimo. Por ejemplo, Más tuya que mía no es un tema nuevo, pero hicimos una nueva versión; así como Te daría todo es una versión remasterizada que fue lanzada en el último álbum de RBD Para olvidarte de mí en el año 2009, fue de las primeras composiciones que hice hace como 14 años. El tema nació como un escrito, no era originalmente una canción pero tiene una nueva visión. Estos son los primeros sencillos de Origen, que ya conocían pero fue como para empezar a compartir música y luego las canciones inéditas.

¿Qué es lo que buscas compartir en el nuevo disco?

— Este proyecto de Origen es un proyecto que ya lo tenía pendiente desde hace dos años, que por varias situaciones no puede sacarlo. Con este aislamiento me di cuenta que lo único que tenemos es el hoy, por eso decidí empezar a compartir las canciones personales e íntimas que salen del corazón y espero que le llegue a la gente que las escucha para que me sientan más cerquita en este momento en que todos estamos asilados; el disco completo saldría en octubre.

¿Por qué mantienen tan guardado el tema de la serie en Telemundo?

— No me dejan decir mucho del personaje, pero ya teníamos dos meses grabando. La actuación es algo que me gusta. Antes de que pasara todo esto, estaba grabando la serie (Falsa identidad de Telemundo), pero por esta situación se suspendió, pero tengo pendiente el regresar a grabar la serie.

¿Durante la cuarentena te llega la creatividad, la ansiedad o la desesperación?

— Es importante que con toda la psicosis que estamos viviendo, con todas las noticias y el caos que hay, pues piensas que si respiras estás enfermo y todo es un miedo, angustia y cosas terribles. Sí creo que está fuerte (coronavirus) pero tenemos que buscar la manera de estar lo más tranquilos posibles dentro de lo que estamos viviendo y buscar cosas que te hagan sentir bien, es mi manera de llevar la cuarentena.

El arte, las películas, los libros y en este caso la música, pues todo eso ayuda a desconectarse por un rato de todo lo que estamos viviendo. Estoy contenta de poder compartir esta nueva música y ojalá que pase pronto este momento.

Hay que tener fe y mucha actitud de que todo pasará pronto. Quédense en casa, si salen pónganse tapabocas y hay que ayudar a los que lo necesitan.

Las claves

Redes sociales

Dulce María sabe cómo funcionan las redes sociales y tiene claro que las críticas y haters siempre van a existir.

“Cada quien usa las redes sociales para lo que quieran, cada quien da lo que tiene en el corazón y yo trato de mandar cosas positivas o que nos hagan sentir mejor a todos. También reconozco que los demás opinan o comentan con razón o sin razón, pero no importa eso siempre va a existir [risas]”.

RBD

Dulce María formó parte del grupo juvenil mexicano que tuvo gran repercusión en toda Latinoamérica y habló de ese reencuentro de amigos (Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Von Uckermann y Maite Perroni) que tuvieron hace algunos meses.

“Ahorita no tenemos planes de reunirnos -profesionalmente-, porque cada quiene está en una etapa diferente de sus vidas, pero lo bonito es que estamos unidos otra vez como personas”.

Campaña Ayuda en acción

Dulce María forma parte del disco 2020 Abril que ya está en plataformas digitales con el tema Me fuí, donde donde todo lo que recaudado se irá para llevar alimentos a quienes más lo necesitan a través de Ayuda en acción.