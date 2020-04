Extraction de Chris Hemsworth y las mejores películas de acción para ver en streaming

Este viernes 24 de abril, Netflix estrenó Extraction, su nueva gran película de acción protagonizada por Chris Hemsworth. El australiano interpreta a un mercenario contratado para rescatar al hijo de un traficante internacional que ha sido secuestrado.

La película se desarrolla en India, por lo que presenta maravillosos escenarios y escenas de acción llenas de adrenalina.

Si estás buscando títulos parecidos a Extraction, te presentamos una lista con los mejores disponibles en Netflix:

6 Underground

Protagonizada por Ryan Reynolds, es una cinta llena de explosiones y muchas escenas de humor. Dirigida por Michael Bay, narra la historia de un grupo de caza recompensas, dispuestos a buscar justicia. Un billonario recluta al grupo de personas para matar a un dictador.

Triple Frontier

Protagonizada por Ben Affleck y Oscar Isaac, un grupo de ex marines y soldados del ejército de Estados Unidos van tras un narcotraficante colombiano. Dispuestos a todo, saquean su mansión en la selva y tratan de escapar con el dinero, lo que traerá consecuencias inesperadas.

The Night Comes for Us

La película comienza cuando un grupo de ejecutores de la Tríada del Sudeste Asiático masacra un pueblo. Ito (Joe Taslim), uno de los ejecutores de élite llamado Six Seas, salva a una niña llamada Reina y mata al resto de los soldados de la Tríada presentes. Ahora huyendo con Reina a cuestas, Ito debe luchar contra un ejército de matones y asesinos legendarios si quiere que los dos sobrevivan.

