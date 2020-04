Maribel Guardia revela que sufrió una enfermedad mientras grababa “Tú y yo”

La grabación de la telenovela “Tú y yo” fue muy difícil para la actriz Maribel Guardia porque no solo tuvo que lidiar con la infidelidad de su entonces marido, Joan Sebastian, sino que además contrajo una extraña enfermedad causada por un gusano.

La estrella de 60 años narró en una reciente entrevista al programa Las 5 mejores las duras circunstancias de salud que atravesó cuando una larva se “le metió en la cara” y lo mucho que los médicos tardaron en encontrar la causa de su mal.

La terrible enfermedad que sufrió Maribel Guardia

Guardia relató que cuando inició el rodaje de la popular la producción de 1996 se encontraba en perfecto estado de salud, hasta que un día amaneció con el rostro hinchado sin razón aparente.

“Sí, fue difícil, pasaron muchas cosas en esa telenovela. Primero que todo, se me metió un gusano a la cara. Empezó la novela estaba yo bien, cuando un día amanecí con el cachete de este tamaño (inflamado). Al día siguiente, la pelota ya estaba en el otro lado”, contó a la conductora Cynthia Urías.

La bailarina, quien sostuvo la conversación a distancia debido a la cuarentena, agregó que los doctores no encontraban la causa de su mal hasta que le sugirieron visitar a un especialista que le dio el impactante diagnóstico.

“Fui con 20 doctores, tomaba kilos de cortisona y antibióticos, todos me decían que era nervioso, que era la muela, no es el nervio trigémino. Todo me dijeron, hasta que me llamó una actriz y me dijo ‘Vete a ver a tal doctor’. Resulta que era un gusano por comer pescado crudo”, recordó.

Asimismo, explicó que lo que ocurría era que “cada vez que defecaba la larva, los glóbulos blancos me inflamaban la cara, fue una tragedia”.

Sin embargo, Maribel expresó que las adversidades que enfrentó con su salud y su matrimonio le dejaron mucho aprendizaje, aunque confesó que nunca ha visto la novela que también estelarizó Sebastian.

“Al final acabó con los cuernos, esa novela fue de aprendizaje total y absoluto", admitió. "Es muy difícil estar ante la cámara manejando tantas emociones en tu vida y llegar a trabajar. Fue un trabajo interesante para el espíritu, para la tolerancia, para la disciplina. En fin, pasaron muchas cosas pero sí fue muy dura la telenovela".