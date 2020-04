Maluma hace de "peluquero" en plena cuarentena

Maluma sorprendió a todos sus seguidores al revelar hace unos días quién es "el amor de su vida" y es que el intérprete colombiano estrenó su nuevo sencillo, un tema que escribió durante un viaje a Jamaica que realizó en enero pasado.

La producción no sólo causó reacciones por el contenido de la letra, sino también por el ritmo, pues es la primera balada del intérprete conocido por hacer reguetón.

Parte de la letra dice: "Cuando nos falle la memoria y sólo queden las fotografías, que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese, sea lo que hicimos en vida y, aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida".

El video también causó sensación, pues el colombiano se caracterizó de adulto mayor. Nuno Gomes fue el encargado de la producción del videoclip. La idea original era filmar el clip en Grecia en medio del Maluma World Tour, pero debido a la pandemia mundial del Covid-19 se cambió de lugar y se filmó en Miami el pasado mes de marzo.

La hace de peluquero

A través de su cuenta de Instagram, Maluma compartió un video en el que se le ve cortando el cabello a su abuelo. El joven confesó que mientras escribió la canción Amor de mi vida pensó mucho en sus familiares.

También bromeó con lo que hará después de que pase el confinamiento como medida preventiva del contagio de coronavirus.

"Haciendo el video de #ADMV pensé mucho en mis abuelos. Ojalá los tuviéramos mas presentes y les dijéramos mas seguido lo que sentimos antes que se nos vayan. Momentos como estos son los más valiosos y cuando termine toda esta vaina hago domicilios de barbería", escribió en la publicación.

