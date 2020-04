Pipe Bueno hará campaña para apoyar embarazos en adolescentes

Desde su casa en Colombia, Pipe Bueno, charló con Publimetro para compartir el momento musical que vive, pero sobre todo cada etapa del embarazo junto a su pareja, la influencer colombiana Luis Fernanda W.

“Soy de ese tipo de personas que está tratando de ser productiva, que no quiero que se me pase la cuarentena sin haber tenido por lo menos un reflexión personal de lo que nos está dejando todo esto; lo importante es que debemos estar juntos, si no nos unimos y hacemos el aislamiento preventivo, pues definitivamente podría llegar a ser un caos. Por ahora, me pongo a escribir canciones, grabo música y dejé al descubierto cosas que pensé que nunca podía hacer, como grabar guías musicales con mi celular y me refiero a la voz. Nos hemos puesto a hacer video caseros tratando de que sean naturales, pero con eso sello de cuarentena”, adelantó Pipe Bueno.

Campaña social

El cantante colombiano aprovecha el aislamiento para concretar una campaña social en apoyo a menores de edad que están embarazadas, que arrancará en tres semanas en Colombia con la idea de extenderse a México y otros países de la región andina.

“Viene una canción con Luis Fernanda que sacaremos en la cuarentena que se llama Serenata. Tendrá una campaña social para apoyar a niñas que pasan por un difícil embarazo. El video que grabé es la historia de una niña de familia vulnerable que termina en embarazo infantil, donde a las niñas les toca dejar el estudio, entran a trabajar y crecen en ambiente complicados. Queremos brindar una campaña abierta para todas las niñas que sean menor de edad que estén embarazadas y las vamos a apoyar.

"Vamos a vincular empresas que se están asociando con nosotros para auspiciar la campaña, es un regalo que ni siquiera es parte nuestra, sino que nuestro bebé no recibirá la ayuda, sino la donará a estos niños que vienen en camino, pero crecen en lugares con muchas carencias. Arrancará en Colombia, podrías agregarse a México y otros países de la región andina, es un inquietud que está creciendo”.

Paternidad

Luisa Fernanda W, quien es una importante influencer colombiana con más de trece millones de seguidores y Pipe Bueno gozan juntos la cuarentena y comparten cómo viven la espera de su primer bebé.

“Sencillamente es la noticia más importante que me han dado en toda la vida, es raro entre el contraste de lo que pasa afuera, porque soy el hombre más feliz en mi casa con mi bebé, con Luisa sobándole la barriguita y cantándole al bebé", dijo el cantante colombiano.

Romance con México

Pipe Bueno añadió, “con México tengo un eterno romance por eso decidí cantar rancheras y música con mariachi. Por ahora, todo es positivo, el ser colombiano, el que los mexicanos me reciban con amor, respeto y orgullo, es todo increíble. Trato de homenajear la música vernácula , de mariachi, porque corre por mis venas. Crecí en Colombia, donde escuché música desde niño. Así que cantar esa música es algo normal, porque toda la vida la he escuchado. La música regional tiene sus raíces en México, la valoramos e interpretamos con mucho respeto”, señaló Pipe quien confesó que su hijo será parte mexicano: "La noticia surgió en México y está en nuestro corazón, por eso el bebé tiene corazón mexicano".

Música

Gran aliado musical y amigo de otros colombianos como Maluma, J Balvin y Sebastián Yatra, ya prepara su regreso a los escenarios desde México, por lo cual ya prepara algunas colaboraciones con artistas mexicanos.

