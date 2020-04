Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo se enfrentaron en casa de José Eduardo Derbez

Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo, la ex pareja y la actual esposa de Eugenio Derbez, se conocieron en un encuentro en casa de José Eduardo Derbez.

Así lo relató el joven actor en una entrevista un tanto divertida, pero que para él, en su momento, resultó bastante incómoda. El joven compartió un video a su canal de YouTube en donde habló con Alessandra Rosaldo sobre su convivencia.

Aunque es bien sabido que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no mantienen una buena relación, eso no significó que la actriz y la cantante terminaran mal.

José Eduardo Derbez abrió un canal para contar sus anécdotas. / YouTube

“Voy a contar una anécdota. ¿Tú te acuerdas cuando entraste al baño a mi casa?”, preguntó José Eduardo, a lo que Rosaldo respondió: “Sí, la primera vez que vi a tu mamá”.

"Estábamos llegando creo que de Valle de Bravo y me iban a dejar a casa de mi mamá y Ale me dice ‘no manches, me estoy muriendo de ganas de ir al baño’ y yo le dije ‘mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas así que Ale pásale a la casa y ve al baño’", recordó el hijo de Victoria Ruffo.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la actriz llegó.“Y de repente abre la puerta mi mamá, o sea entró mi mamá con mi tía”, añadió José Eduardo, quien no dudó en aceptar que en aquel instante sólo quería que lo “tragara la tierra”.

“Sale Ale del baño y se topan mi mamá y Ale”, comentó divertido ante la increíble escena que presenciaba.

Rosaldo aceptó que el encuentro resultó extraño: “La primera vez que yo la conocí y sí fue un poco raro. pero yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente y nos saludamos bien. No sé si se habrá molestado, eso nunca me lo dijiste. Pero no, tu mamá súper linda”, detalló.

José Eduardo comentó que él tampoco supo nunca si su mamá se molestó por aquel encuentro.

