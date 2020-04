Video: Meryl Streep se emborracha con sus amigas por videollamada

Tras tantas semanas de encierro, el confinamiento motivado por la pandemia de coronavirus puede ser aburrido. Pero hay quien ha decidido pasarlo bien a pesar de no poder salir de casa. Este es el caso de Meryl Streep, quien ha protagonizado un divertido vídeo tomándose una copa que ya se ha hecho viral.

La actriz se unió a un concierto virtual con motivo del 90 cumpleaños del compositor Stephen Sondheim. Las intérpretes Christine Baranski y Audra McDonald también participaron en el acto.

Las tres cantaron y bebieron en directo y Streep conquistó a los fans cuando, en lugar de servirse whisky en el vaso, bebió directamente de la botella.

En ese momento la artista estaba cantando The ladies who lunch, ataviada con un albornoz y con una coctelera asomando. Este gesto de la actriz fue de lo más comentado en Twitter, donde muchos alabaron a la estrella.

"Meryl Streep es el amor de mi vida. Eso es todo, ese es el tuit", confesó un usuario en la red social junto a una imagen de la diva levantando la copa. "Todos podemos estar de acuerdo en que Meryl Streep bebiendo es la mejor actuación del año", apuntó otro fan.

Muchos otros celebraron que su ídolo esté pasando de manera tan divertida el confinamiento. "Es la reina de la cuarentena", afirmó un seguidor. "Es el perfecto estado de ánimo para la cuarentena", señaló otro internauta.

También hubo muchos tuiteros hispanohablantes que compartieron el clip y aplaudieron la actitud de la intérprete ante los duros momentos que atraviesa la sociedad.

THE ICONIC TRIO IS THE BEST!!!#Sondheim90Concert #Sondheims90th pic.twitter.com/s9FpzPjl9b

— ∞ yella (@ellanemone) April 27, 2020