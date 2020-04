Raúl Araiza se rinde ante su hija Camila y baila con ella en Tik Tok

Raúl Araiza demostró que no guarda rencor a su hija mayor Camila por su última travesura y decidió bailar junto a ella una divertida coreografía para TikTok al ritmo de la música disco.

Madonna muestra su estilo para hacer limpieza en casa La Reina del pop muestra su estilo para mantener la casa libre de coronavirus.

Después de que ambos sostuvieran una supuesta “pelea” porque la joven lo expuso limpiando en la popular red social sin su consentimiento, el conductor de Hoy compartió en Instagram el video donde se lo ve menearse junto a su hija para anunciar que se rindió y hará lo que le pida.

“Ya mejor me rindo y hago lo que me pidas, Camila Araiza, con tal de que me ames”, escribió en la descripción del clip.

En las imágenes, se puede ver al presentador hacer una entrada sorpresa e intentar seguirle el paso a su hija que ya es toda una experta en la pista. Asimismo, ambos derrochan actitud y energía mientras suena la música y completan el desafío en el que se exhibe la buena relación que mantienen.

Redes aplauden el baile de Raúl Araiza y su hija Camila

Los usuarios de la red social y colegas de Araiza no tardaron en reaccionar al gracioso audiovisual aplaudiendo la unión entre ambos y halagando lo bien que se ven danzando.

“Me encantas negrito (…) lo poco que subes a tus redes de tu vida personal se ve que eres un padre al 200%”, “Bellos y tremendo padre”, “El negro es una persona súper simpática, amena graciosa y muchas cosas más pero algo que nunca ha podido es bailar”, “Esa es la actitud mi negrito, así me gusta verte, feliz, con esa alegría que tanto te caracteriza” y “Si no puedes con el ENEMIGO, únetele”, fueron algunas impresiones de sus fans.

Por otro lado, las también conductoras de Hoy Marisol González y Andrea Escalona se manifestaron con emojis. Igualmente hizo la pareja de Raúl, María Amelia Aguilar, a la que el presentador de 55 años le contestó: “Qué digo bella doctora”.

Hace unos días, Camila subió un video en TikTok donde se puede observar al también actor aseando su departamento, descalzo y en ropa cómoda, con el audio viral “Qué linda te ves trapeando, Esperancita” de fondo.

La primogénita de la estrella con Fernanda Rodríguez lo divulgó sin que su papá supiera y rápidamente se hizo viral. Al darse cuenta, Raúl “El Negro” Araiza lo publicó en su cuenta en Instagram para aparentemente “regañar” a su hija.

“Me subiste a tu cosa esa sin avisarme, escuincla. No te la vas acabar @camilaaraiza”, expresó, aunque al final agregó: “Eso sí… Me reí la neta”.

Ante las palabras de su papá, Camila replicó: “Tik Tok, papá. Tik Tok”.