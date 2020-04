Ricardo Arjona comparte nuevo disco con fan mexicana

Sandy Montellano tiene muchos años siguiendo la carrera de Ricardo Arjona. Desde muy joven defiende la carrera del músico, a pesar del gran número de haters que tiene, como ella misma lo reconoce.

Sandy vive en Tijuana y compartió con Publimetro cómo vivió la experiencia de ser elegida entres millones de seguidores y fuera la única representante de México.

La seguidora aparece en un video, donde se comparte la historia de cuatro fans que viajaron a Londres, al estudio Abbey Road, para escuchar en exclusiva los nuevos discos de Arjona: Blanco y Negro.

David (Sevilla, España), Marisa (Buenos Aires, Argentina), Laura (Cali, Colombia) y Sandy (Tijuana, México), fueron los elegidos para vivir esta aventura.

Ricardo Arjona estrena su primer sencillo Hongos este 28 de abril que vendrá incluido en el disco Blanco que sale a la venta a finales de mayo. Mientras que Negro saldrá en 2021.

¿Sandy desde cuándo sigues a Arjona?

— Empecé a escucharlo desde que estaba en la secundaria hace como treces años, ahora tengo 28, con diccionario en mano y escuchando las canciones, porque es muy difícil entenderle, pero una vez que te enfocas, es increíble. No pertenezco a ningún club de fans, no estoy como loca hostigándolo o stalkeandolo, bueno si un poco [risas].

Llevo muchos años siguiéndolo, porque me encanta su música y le lleva la contraria a la industria musical.

No concebía el mundo si no tenía una foto con Ricardo… era mi objetivo de vida. No sabía cómo la gente conseguía fotos tras bambalinas con él, las convivencias, los conciertos íntimos y estaba muy celosa que todo mundo lo lograba, menos yo.

¿Cómo llegó la invitación?

— Cuando me llegó la invitación de Mundo Arjona para recibir un regalo especial, estaba sorprendida porque yo no participé en nada. A nosotros nunca se nos manejó la idea de que él iba a estar ahí. Nos habían dicho que eran 25 representantes de diferentes países, pero sólo viajamos cuatro a Londres, del 4 al 8 de diciembre de 2019.

Pensar en irme a Londres, a escuchar un álbum de Ricardo, era algo más de lo que podía imaginar. Fue todo una experiencia, me olvidé del trabajo y los hijos [risas].

¿Qué pasé al verlo frente a ti?

— Empecé a escuchar la música, me relajé porque estaba muy nerviosa y de repente abro los ojos y ese hombre estaba parado frente a mí; no podía respirar y casi muero por la emoción.

Lejos de portarse como muy fanfarrón es de lo más humilde. Nos cambió los colores por un blanco y negro, con música tan básica porque usa pocos instrumentos.

Sólo lo había visto en un concierto, donde lo ves enorme y maquillado; ahora fue, como dice él, con su barba desaliñada, lentes, trabajando y recién salidito de grabar. Lo toqué muchas veces para ver que era real, yo mido un metro 57 y él casi dos metros. Las letras de los nuevos discos son muy bonitas, lo que ha compartido nos ha emocionado mucho.

¿Qué te sorprendió de esta experiencia?

— Saber que no vivimos ignorados. Ricardo tiene haters en todos lados y siempre lo he defendido. Me decían: 'Ese hombre nunca te va a pelar y tú lo defiendes', pero no es por defenderlo, sino porque es lo que me gusta.

Cuando me di cuenta que sí se da cuenta de lo mucho que lo admiramos, eso es una recompensa de todos estos años de fanatismo. Siempre quise una foto con Ricardo y la vida me dio la oportunidad de lograrlo.

