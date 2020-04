Silvia Pinal reaparece tras operación de emergencia

La actriz Silvia Pinal habló en exclusiva del accidente que tuvo la semana pasada, en el que se rompió la cadera y la llevó al hospital.

Te puede interesar:

Mauricio Ochmann tiene su mayor reto actoral en R R tiene una final abierto, por lo que podría tener una segunda temporada, sin embargo eso dependerá de la reacción del público

En entrevista con la periodista Maxine Woodside para el programa Todo para la Mujer de Radio Fórmula, la matriarca de la dinastía Pinal afirmó que se encuentra bien y “como nueva”, tras una caída que sufrió al entrar a su recámara.

“La caída fue entrando a mi recámara. Se me pegó un pie, estaba caminando rápido y caí redonda. Me quedé ahí sentada porque caí muy fuerte. Llegó mi secretaria y me levantaron, me dolía la rodilla porque me di un golpetazo pero de aquellos”, detalló la primera actriz.

Pinal dijo que espera que el día de mañana- martes 28 de abril- la den de alta del hospital. Aunque, afirmó, ha recibido muy buena atención del personal “es un poquito como si estuvieras en tu casa”.

La artista dijo que ha hablado poco con sus hijos. “¿De qué tenía que hablar con ellos? Ya saben todos que me caí, cómo me caí. Estuvo Luis Enrique y ahorita viene mi secretaria”, finalizó.

TE RECOMENDAMOS VER: