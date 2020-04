Critican a Toni Costa por el precio de sus clases de Zumba online

Toni Costa es un bailarín español que ha puesto a bailar a todo Miami. Primero, participando en 2011 en el reality Mira Quién Baila, donde conoció a su amor Adamari Lopez, y este 2020 como jurado del mismo programa.

Pero él, además de bailarín profesional, es instructor certificado de Zumba y ahora en la cuarentena por el coronavirus, ha estado buscando la manera de motivar a todos en casa para que sigan ejecitándose y cuidando de su salud.

Es por eso que decidió dar sus propias clases de Zumba online, noticia que contentó a cientos de sus fans, mientras que otros lo criticaron por el precio y por cobrar las clases.

La crítica a Toni Costa por cobrar sus clases de Zumba online

"No pues, este busca siempre cómo estar sacando plata. No ve la situación en la que estamos ahora, deberías donar clases gratis Toni, muchos están deprimidos por esta situación, una clase gratis de Zumba no les vendría mal", se quejó el usuario @isabeel_gardiaa26.

Ante este ataque, Toni se defendió de forma respetuosa y le respondió lo siguiente: "Estuve dando 10 clases gratis hace unas semanas atrás, algunas de ellas recaudando fondos para un hospital", le explicó el artista, dejando claro que él ha colaborado en esta situación por la pandemia.

"He invertido y trabajado en esto lo que ni te imaginas para darles clases de calidad en imagen/ sonido y me he obligado a cobrar ya que TODOS los instructores de Zumba que saben cómo funciona la política de la empresa están cobrando y te aseguro que soy de los más económicos", enfatizó Toni.

Por el otro lado, sus más fieles seguidores apoyaron a Toni Costa, quienes lo felicitaron por dar sus clases y darle un momento alegre a todos en la pandemia.

"Muchas gracias Toni por todo el esfuerzo y la dedicación, nos traes alegría en estos momentos difíciles donde nuestra salud mental y física es aún más importante. Eres el mejor!", escribió @linita_1912.

"Qué bueno Toni, gracias por regalarnos esos días, todos merecemos nuestro salario y todo no va a ser regalo, suerte y apoyemos a nuestro querido Toni", manifestó @ewlinsusanaflores.

"$ 3.99 está regalada, simplemente si no pueden pagarla, no la compren y ya. Por qué criticar, él también es ser humano y tiene sus necesidades", señaló @olyguzrey en defensa del bailarín.

